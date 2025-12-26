Lohn ohne Arbeit: „Außenwirkung ist katastrophal“

717.000 Euro Schaden sollen der Stadt Ludwigshafen entstanden sein, weil sie einen Mitarbeiter neun Jahre bei vollem Gehalt freigestellt hat. Der Landesrechnungshof prangert die Verschwendung an. Wie bewertet Arbeitsrechtler Jan Schabbeck den Fall?
Lesezeit 1 Minute
Der Landesrechnungshof hat scharfe Kritik an mehreren Kommunen in Rheinland-Pfalz geübt, die unliebsame Mitarbeiter freigestellt und dabei weiter voll bezahlt haben sollen. In einem besonders krassen Fall hat die Stadtverwaltung Ludwigshafen demnach einem Mann neun Jahre lang den Lohn überwiesen, obwohl er freigestellt worden war.