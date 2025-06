Cochem (dpa/lrs) – Eine Frau und ein Kleinkind sind in Cochem von einem führerlosen Auto angefahren und verletzt worden. Die Schwere der Verletzungen seien bislang unklar, Lebensgefahr bestehe nicht, teilte die Polizei mit. Das 15 Monate alte Mädchen wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Das an einer steilen Straße geparkte Auto der Mutter war zuvor aus bislang unbekannten Gründen losgerollt, als diese ihr Kind aus dem Wagen holen wollte. Eine Zeugin konnte das Mädchen befreien, dabei wurde sie von dem Auto anfahren, sodass sie mit dem Kind stürzte. Der Wagen rollte noch durch eine Hecke und blieb an einer Mülltonne stehen.

© dpa-infocom, dpa:250623-930-706333/1