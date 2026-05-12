Meinung zum Kabinett in RLP Füchse, Brückenbauer und Stühle-Kleber Lars Hennemann 12.05.2026, 18:30 Uhr

i Lars Hennemann, Chefredakteur der Rhein-Zeitung Kevin Ruehle

Die SPD verschanzt sich, die CDU überrascht zumindest. Die neue Landesregierung steht, am Ende müssen personelle Befindlichkeiten egal sein. RLP und seine Wirtschaft brauchen harte Arbeit in der Sache, kommentiert Chefredakteur Lars Hennemann.

Jetzt steht die neue Landesregierung also. Und wir fragen uns, wie aus dem, was die Bald-Koalitionäre nun präsentieren, eine Regierung werden könnte, die mehr liefert als das, was man mittlerweile vor allem aus Berlin nur zu gut kennt: eine Zwangsgemeinschaft, die als einzige Gemeinsamkeit die hat, nicht vorzeitig auseinanderfliegen zu dürfen.







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