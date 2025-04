Frankfurt/Main (dpa/lrs) – Dreckige Bahnhöfe sind für viele Fahrgäste ein Ärgernis – die Deutsche Bahn startet deshalb einen Frühjahrsputz. In den kommenden zehn Wochen sollen in Rheinland-Pfalz an 27 Bahnhöfen unter anderem Bahnsteige, Treppen, Tunnel, Mobiliar und Vitrinen geputzt werden. Auch Graffitis und Kaugummis sollen weichen, wie eine Sprecherin des Unternehmens mitteilte. Geputzt werden neben den Hauptbahnhöfen in Ludwigshafen und Kaiserslautern auch kleinere Stationen wie Bad Kreuznach oder Cochem.

Bundesweit findet an rund 700 Bahnhöfen der Frühjahrsputz statt. Dafür gibt die Bahn nach eigenen Angaben mehr als 100 Millionen Euro aus. «Unsere Umfragen zeigen: Wo es sauber und gepflegt ist, steigen unsere Fahrgäste gerne in den Zug», sagte Ralf Thieme, Vorstand Personenbahnhöfe bei der Bahn-Tochter DB InfraGo. Das Sicherheitsempfinden der Fahrgäste steigt der Bahn zufolge, wenn der Bahnhof sauber ist.