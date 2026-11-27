Kurz vor dem ersten Advent wird es winterlich kalt. Vor allem in der Nacht zum Sonntag kann es sehr glatt auf den Straßen werden.

Barweiler (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen rund um den ersten Advent mit Minustemperaturen und Frost rechnen. In der Nacht zum Sonntag herrscht Glatteisgefahr, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt.

Am Freitag bleibt es bewölkt, aber trocken. Auch im Flachland herrscht Dauerfrost bei Temperaturen zwischen minus drei Grad im Westerwald und zwei Grad in der Vorderpfalz. Nachts wird es noch kälter bei bis zu minus sieben Grad. Im Bergland kann es windig werden

Tagsüber bleiben die Temperaturen am Samstag ähnlich – die Sonne zeigt sich weiterhin nicht. Gegen Ende der Nacht zum Sonntag kann es teils schneien, später wird dies zu gefrierendem Regen. Auf den Straßen kann es glatt werden.