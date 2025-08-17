Auf der B9 in Richtung Karlsruhe fährt ein Auto in die falsche Richtung. Frontal kollidiert es mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Dudenhofen-Römerberg (dpa/lrs) – Ein Falschfahrer ist auf der B9 in Fahrtrichtung Karlsruhe frontal und ungebremst mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Die Bundesstraße ist zwischen den Anschlussstellen Dudenhofen-Römerberg (Rhein-Pfalz-Kreis) und Schwegenheim (Kreis Germersheim) voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Zur Zahl der Verletzten machte die Polizei bisher keine Angaben.

Es seien zahlreiche Rettungskräfte sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz, hieß es. Eines der beiden Fahrzeuge habe zudem kurzzeitig gebrannt. Auf der gesamten Bundesstraße liegen den Angaben zufolge Trümmerteile. Warum es zu dem Zusammenstoß um kurz vor Mitternacht kam, ist bislang unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.