Ein Mann stirbt, eine Frau wird verletzt. Was geschah zwischen Heppenheim und Horchheim? Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Worms (dpa/lrs) - Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Fahrzeugen ist in Worms ein 63 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Der Unfall habe sich im Gegenverkehr auf der Landesstraße 395 zwischen den Stadtteilen Heppenheim und Horchheim ereignet, sagte ein Polizeisprecher. Eine 49-jährige Autofahrerin wurde nach Angaben der Ermittler ebenfalls verletzt, jedoch nicht lebensbedrohlich.

Die 49-Jährige war den Angaben zufolge in Richtung Heppenheim unterwegs, der 63-Jährige kam ihr entgegen. Warum es zu dem Zusammenstoß kam, war zunächst nicht bekannt. Die L395 wurde für die Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.