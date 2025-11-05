Frontalkollision: Mutter, Kind und Senior schwer verletzt

Ein Auto gerät auf die Gegenfahrbahn – drei Menschen werden bei einem Frontalcrash auf der B271 bei Forst schwer verletzt.

Forst (dpa/lrs) – Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 271 bei Forst an der Weinstraße sind drei Menschen schwer verletzt worden – darunter ein Kind. Der Wagen mit einer 50-Jährigen am Steuer sei am Mittwochnachmittag auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert, teilte die Polizei mit.

Dabei wurden die 50-Jährige, ihr siebenjähriger Sohn sowie der 72-jährige Fahrer des anderen Wagens verletzt. Lebensgefahr bestehe jedoch nicht, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Alle drei wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die B271 war an der Anschlussstelle Forst/Mirrhe für rund anderthalb Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Warum die 50-Jährige von ihrer Fahrbahn abkam, war noch unklar.