Freispruch in Prozess um Kirmes-Bluttat vor US-Militärgericht: So reagiert Staatsanwaltschaft auf Vorwürfe

Die Bluttat bei der Säubrennerkirmes in Wittlich beschäftigt immer noch viele. Nach dem Freispruch eines US-Soldaten vor einem US-Militärgericht äußern Menschen in den sozialen Medien Kritik. Dabei gibt es auch Vorwürfe gegen die deutsche Staatsanwaltschaft. So reagiert die Anklagebehörde.