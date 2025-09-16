Der Pilot aus dem Kreis Cochen-Zell hatte seine Maschine am Flugplatz Bitburg stehen. Doch dort kamen er und seine Frau nicht mehr an. Wie der Flugzeugabsturz die Menschen in der Eifel bewegt.

Was hat zum Absturz des Ultraleichtflugzeugs am Sonntagabend geführt? Diese Frage bewegt nach dem tödlichen Unglück, bei dem ein Ehepaar aus dem Landkreis Cochem-Zell das Leben verloren hat, nicht nur die Polizei, sondern auch Menschen in der Region. Gerade auch in Fließem (Eifelkreis Bitburg-Prüm). Schließlich ist die Maschine auf einem Feld nur wenige hundert Meter vom Ortsrand der Eifel-Gemeinde entfernt heruntergekommen.

Während die Bergung der Maschine läuft, ist es ruhig im Ort. Auf den Straßen ist kaum einer unterwegs. Den Bereich, wo das Ultraleichtflugzeug abgestürzt ist, haben die Einsatzkräfte weiträumig abgesperrt. Schaulustige sind dort, wo die Polizei sowie Spezialisten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung aus Braunschweig Ermittlungen und Untersuchungen aufgenommen haben, nicht erwünscht.

In der Nacht heulten Sirenen

Im Eifel-Ort Fließem, der nur wenige hundert Meter von der Absturzstelle entfernt ist, scheint die Woche indes ganz gewöhnlich zu verlaufen. Es wirkt fast so, als wäre hier alles wie immer. So, als wären nicht in der Nacht zu Montag zwei Menschen gestorben. Wir begegnen einer Frau, die in einem der letzten Häuser am Rande Fließems wohnt. Sie hat sich zu einem Spaziergang aufgemacht. Sie erzählt uns davon, dass sie von dem Unglück von ihrem Mann erfahren habe. „Ich selbst habe zuerst nichts mitbekommen. Später konnte man dann auch die Sirenen der Feuerwehr hören“, sagt sie. Einen Knall, verursacht durch den Einschlag des Flugzeugs, habe es dagegen nicht gegeben. Besorgt sei sie zwar weniger gewesen, sagt aber: „Ich finde es krass, dass das passiert ist. Man denkt ja immer, so was geschieht nur anderswo, nicht vor der eigenen Haustür.“ Ihr Gedanke, der wohl den ganzen Ort bewegen dürfte: „Man fragt sich jetzt natürlich schon: Was wäre, wenn da was in unser Haus gekracht wäre?“

Wir treffen einen weiteren Anwohner. Auch für ihn ist der Absturz das Thema. „Ich habe nachts durch die Sirenen davon mitbekommen.“ Auch er sagt, dass kein Knall zu hören gewesen sei. Größere Sorgen um seine Sicherheit würde er sich jetzt nicht machen. Aber: „Ich würde auch nicht sagen, dass ich gelassen bin. Das ist ja ’ne schlimme Sache, mit den zwei verstorbenen Menschen.“

„So etwas kann natürlich immer passieren, aber ich glaube, das Risiko ist bei uns nicht größer als anderswo auch.“

Ortsbürgermeisterin Anja Esch

Ortsbürgermeisterin Anja Esch hat in der Nacht zunächst nichts von dem Unfall mitbekommen. „Nachts gingen zwar die Sirenen an, aber das ist bei uns nicht ungewöhnlich, weil wir in der Nähe der Autobahn sind“, sagt Esch. Sorgt sie sich nun, dass durch einen ähnlichen Unfall eine Gefahr für den Ort bestehen könnte? „So etwas kann natürlich immer passieren, aber ich glaube, das Risiko ist bei uns nicht größer als anderswo auch. Auf dem Arbeitsweg kann ja beispielsweise auch immer etwas passieren“, erklärt sie.

Was den Unfall angeht, laufen nun die Ermittlungen. Eigentlich sollte die Maschine, die in Hamm startete, am Bitburger Flugplatz landen, wo der Pilot seine Maschine in einem Hangar untergestellt hat. „Der war hier am Flugplatz ansässig“, sagt Bernd Pohl, Geschäftsführer der Bit Air Flug GmbH, die den Landeplatz in der Brauereistadt betreibt. Er kannte den Piloten.

Ob er sich den Absturz erklären kann? „Das ist für mich auch schwer zu verstehen“, sagt Pohl, der selbst seit mehr als vier Jahrzehnten fliegt. Über Gründe zu spekulieren, liege ihm fern. Der Flugplatz-Betreiber wirkt geschockt. Der verunglückte Pilot hatte vor, gegen 20.30 Uhr zu landen – doch er sollte nicht mehr ankommen. Ein solches Unglück hat Pohl noch nicht erlebt: „Seit ich hier bin, ist es das erste Mal, dass ein Pilot, der nach Bitburg wollte, tödlich verunglückt.“

Im Tower war Pohl zum Zeitpunkt des Absturzes nicht: „Unser Flugplatz wird nach Sichtflug angesteuert.“ So funktioniert so: „Wenn ein Pilot landen will, teilt er das über Funk mit, sagt, wo er ist und welche Höhe er hat. Wenn dann andere Maschinen zur gleichen Zeit landen wollen, hören die das auf der gleichen Frequenz mit und stimmen sich ab.“ Viel los sei in Bitburg nicht, wie Pohl sagt: „Das ist ein kleiner Landeplatz mit wenig Betrieb.“