Die insolvente MVZ Galeria Med GmbH wird zum 1. Oktober Standorte schließen, teilt die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz mit. Ob alle der von dem Neuwieder Unternehmen betriebenen Praxen betroffen sind, lässt sich derzeit noch nicht sagen.

Das Insolvenzverfahren der MVZ Galeria Med GmbH zieht Konsequenzen nach sich: Wie die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz mitteilt, schließen Standorte des Medizinischen Versorgungszentrums zum 1. Oktober. Das Neuwieder Unternehmen betreibt an acht Standorten in Rheinland-Pfalz Medizinische Versorgungszentren, darunter etwa in Andernach (Kreis Mayen-Koblenz), Nastätten (Rhein-Lahn-Kreis), Koblenz und Neuwied. Ob von der Schließung alle Praxen betroffen sind, ist laut KV derzeit noch offen.

Die Kassenärztliche Vereinigung arbeitet laut Mitteilung bereits an Lösungen, um weiterhin eine adäquate medizinische Versorgung gewährleisten zu können: „Unter anderem stehen Gespräche mit den bisher in der MVZ Galeria Med GmbH angestellten Ärztinnen und Ärzten sowie Praxen in den Regionen an.“ Überdies würden Kontakte zu weiteren Medizinern geknüpft. Und: Kurzfristig soll eine der beiden Mobilen Arztpraxen eingesetzt werden, um die Versorgung übergangsweise zu sichern.