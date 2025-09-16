Macher, die Mut machen – unsere Zeitung präsentiert in loser Folge Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region, auf die dieses Motto passt. Jens Geimer, Chef der Hachenburger Brauerei aus dem Westerwald, gehört ohne jeden Zweifel dazu.

Hachenburg. Auf seinem Schreibtisch liegen – unter anderem – der Harvard Business Manager, das Liedheft zur Kirmes im Hachenburger Stadtteil Altstadt und das nur noch im Antiquariat erhältliche Buch „Für Gott, Vaterland und Coca-Cola“ des amerikanischen Journalisten Mark Pendergrast. Okay, wer Jens Geimer, den Geschäftsführer der Hachenburger Brauerei, kennt, der wundert sich weder über den Business Manager noch über das Liedheft. Ist er doch ebenso in der Westerwälder Heimat tief verwurzelt wie in der gesamten Welt unterwegs, um zum Beispiel in australischen „Sober Bars“ neue, alkoholfreie Trends aufzuspüren. Aber was soll bitte jetzt das Cola-Buch?

Es ist schon einige Jahrzehnte alt, aber immer noch eines der besten, wenn man hinter das Erfolgsgeheimnis des Brause-Imperiums schauen möchte. Und damit sind wir, ohne jetzt schon zu viel zu verraten, mitten im Thema, um das es beim Besuch in Hachenburg geht: Was macht die Brauerei, die auch schon andere Zeiten als die heutigen erlebt hat, im ebenso schwierigen wie umkämpften Biermarkt zur konstanten Größe? Geimer bringt es beim Besuch auf diesen Satz: „Wenn man Erfolg haben will, braucht man immer erst ein vernünftiges Produkt und erst dann die Story dazu. Heutzutage geschieht das viel zu oft umgekehrt: Irgendjemand platziert eine toll klingende Story, aber das Produkt ist dann so na ja und deshalb eben nicht erfolgreich.“

„Die Leute lassen sich auf Dauer nicht von Kunstmarken täuschen.“

Jens Geimer, Geschäftsführer der Hachenburger Brauerei

Diese Aussage will er – zur Cola kommen wir später - zunächst mit Blick auf manche Kunstmarke im Biermarkt verstanden wissen. Aktuell zum Beispiel boomen bayerische, helle Lagerbiere. Da will niemand abseitsstehen, und prompt schießen bajuwarisch klingende Marken wie Pilze aus dem Boden. Auch wenn es diese Marken vorher gar nicht gab oder wenn das Helle dann irgendwo gebraut wird, nur nicht zwischen Main und Alpen. „Die Leute blicken hinter so etwas, sie lassen sich auf Dauer nicht täuschen“, sagt Geimer. Wenn er sich gleichwohl einmal nicht auf die eigenen, sondern auf die Produkte anderer Häuser verlassen will, greift er ab und an gerne zu einem Trumer Pils aus der gleichnamigen Brauerei in Obertrum am See bei Salzburg: „Das ist echt lecker.“

Der 50-Jährige führt die Hachenburger Brauerei seit 2009 und hat sie zu einer Größe gebracht, die auf dem Markt mittlerweile eher zu einer bedrohten Spezies gehört: jene mittelgroßen Betriebe, von denen es zwischen den Konzernen auf der einen und der edlen (manche sagen auch versnobten) Craftbeer-Szene auf der anderen Seite zunehmend weniger gibt. Aber Geimer ist nicht bange. Wegen der Story, die sein 120-köpfiges Team und er haben. Da machen ihm eher schon Ansagen wie die von Stephan Blaschak, Chef des Billigbier-Brauers Oettinger, Sorgen.

i Die Hachenburger Brauerei. Zum Team um Geschäftsführer Jens Geimer gehören 120 Menschen. Hachenburger Brauerei/-

Blaschak hatte den deutschen Brauern kürzlich schwere Zeiten prophezeit. Wohl auch mit Blick auf die aktuelle Krise im eigenen Unternehmen. Geimer wiederum will das so nicht stehen lassen: „Wenn man es richtig macht, hat man auch in unserer Branche weiterhin gute Möglichkeiten. Damit will ich nicht sagen, dass wir alles richtig machen. Auch wir hatten Ideen, die nicht funktioniert haben. Zum Beispiel das Hopfen Hell oder die Brauer-Brause. Aber dann muss man eben weitermachen.“

Was also ist die Story, auf die er baut? Ortswechsel. Aus Geimers Büro laufen wir durch die von Fachwerk durchzogenen Gänge, aus denen die Gebäude der Brauerei immer noch bestehen, in einen anderen Raum. Dort steht, als demnächst zum Einsatz kommendes Werbemittel, ein Tisch mit einer aufgedruckten Landkarte. Die ist, mit dem Westerwald im Zentrum, so grün, dass man es sich grüner kaum vorstellen kann. Da sieht man förmlich „Wäller“ Wald und Wiesen vor sich. Man weiß, wo man herkommt, ist stolz darauf und will nichts anderes sein.

Das ist mehr als nur „Story“, das ist gelebt. Man merkt das an den Gesprächen und an der Art und Weise, wie die Belegschaft miteinander spricht. Auch mit dem Chef. Und wie sie gemeinsam viele kleine, vermeintlich unbedeutende Zutaten in ihre Geschichte verweben. Ob das die schon legendäre Kartoffelsuppe ist, die man vor Ort verkosten und selbstredend in Dosen auch mitnehmen kann. Ob es die Führungen durch das historisch wertvolle Gebäude-Ensemble sind. Es ist mittlerweile so beliebt, dass dort gern geheiratet wird. Auch heute. Und selbstredend ist Geimer auch mit der Standesbeamtin bestens bekannt. Und jene „Kneipentouren“, die tatsächlich so heißen und die Geimer immer noch regelmäßig unternimmt.

„In unserem Geschäft darf man kein Schisser sein.“

Jens Geimer

„Vier von uns, dazu ein Fahrer. Wir touren so an einem Abend vier oder fünf Häuser, in denen unsere Produkte ausgeschenkt werden, ab.“ Bei dieser Gelegenheit wird dann auch mal Klartext gesprochen. Geimer kann sich noch an die Zeiten erinnern, als der eine oder andere Zuhörer ihm bei solchen Gelegenheiten sagte, dass man von seinem Bier Kopfschmerzen bekomme. „Das tut dann auch mal weh, aber man darf in unserem Geschäft kein Schisser sein“, sagt er trocken. So wird aus „Story“ etwas Echtes, und das honoriert seine Kundschaft längst.

Der Trend zu alkoholfreien Getränken indes geht auch an den Hachenburgern schon längst nicht mehr vorbei. Etwa 20 Prozent des Absatzes entfällt bereits auf diese Sparte, Tendenz steigend. Ist da also noch die eine oder andere Überraschung zu erwarten? Vielleicht (dazu später) und nein. Wo lautet die Antwort Nein? „Wir haben überlegt, ob wir auch einen Energy Drink rausbringen. Das habe ich dann aber in die Schublade getan.“

Bei allem Teamgeist – am Ende macht einer die Wurst oder, um im Bild zu bleiben, entscheidet einer, was in die Kessel kommt und was nicht. Das stellt Geimer im Gespräch klar: „Wir ziehen an einem Strang, aber einer sagt, wo es langgeht.“ Preiskämpfe zum Beispiel meidet Geimer. Was dazu führt, dass der Literpreis, den er immer noch durchsetzen kann, spürbar höher ist als bei manchem Marktbegleiter, der sein Bier mitunter zu mehr als 80 Prozent im Sonderangebot verkauft. Auch setzte er nur wenige Flaschentypen ein. Produkt schlägt auch an dieser Stelle Verpackung. Und der Betriebswirt Geimer freut sich, wenn er dadurch weniger „Stock Keeping Units“, wie die Flaschen im Fachjargon heißen, bevorraten muss.

„Koblenz wartet auf uns“ - und in Mainz ist man schon da

Gleichwohl entsteht gerade auf dem Brauereigelände eine neue Flaschenabfüllanlage. Sie ist bewusst so groß dimensioniert, dass man sie in einer Schicht pro Tag betreiben kann und trotzdem noch Reserven hat. Die grüne Landkarte auf dem Tisch ist mehr oder weniger rund und hat – logisch – Hachenburg unübersehbar im Zentrum. Aber sie zeigt auch den Taunus und den Mittelrhein rund ums Deutsche Eck bis in die Eifel hinein. „Auch da kann man Geld verdienen. Koblenz wartet auf uns.“ Klare Ansage. Auch in Mainz war er kürzlich erfolgreich: Wer im Restaurant des rheinland-pfälzischen Landtags ein Bier bestellt, bekommt ein Hachenburger.

Bliebe am Ende nur noch das Cola-Buch. „Wenn ich mich für ein Produkt interessiere, dann will ich es so gut verstehen, wie das nur irgendwie möglich ist“, sagt Geimer. Also fließt demnächst Cola, Spezi oder ein Bier-Mix durch die neue Abfüllanlage? „Vielleicht, da ist noch nichts entschieden.“ Noch steht das Produkt nicht. Erst dann kommt die Geschichte dazu. Da sind sie in Hachenburg eisern. Geimer formuliert das so: „Wir verkaufen nichts Künstliches, sondern ein Lebensgefühl. Egal, was in der Flasche ist.“