Am 26. September 1994 wird Amy Lopez auf der Festung Ehrenbreitstein vergewaltigt und ermordet. Der Täter ist immer noch auf freiem Fuß. Aber die Kripo Koblenz kennt seine DNA. Jetzt wird der Fall in „Aktenzeichen XY... ungelöst“ neu aufgerollt.

Der Koblenzer Festungsmord wird am Mittwoch ab 20.15 Uhr ein Fall für die ZDF-Reihe „Aktenzeichen XY... ungelöst“ um Moderator Rudi Cerne. Mehr als 30 Jahre nach dem brutalen Verbrechen an der US-Amerikanerin Amy Lopez rollt die Koblenzer Mordkommission den Cold case neu auf. Kriminalhauptkommissarin Simone Roeder und ihr Team erhoffen sich an diesem Abend vor einem Millionenpublikum entscheidende Hinweise auf den Täter, der immer noch auf freiem Fuß ist.

Noch. Denn die Koblenzer Ermittler haben eine heiße Spur. Forensiker des hessischen Landeskriminalamts in Wiesbaden haben die DNA des Mörders über Hautschuppen ermittelt, die auf der Kleidung des Opfers gefunden worden sind. Eine Sisyphosarbeit. Ein Abgleich mit der Datenbank der Polizei hat bisher noch keinen Treffer gebracht. Deshalb sind rund 300 Zeugen und Verdächtige ins Polizeipräsidium Koblenz einbestellt worden, um Speichelproben abzugeben. „Die wichtigsten haben wir mittlerweile durch“, betont Simone Roeder, die sich mit einer Kollegin noch mal durch mehrere Aktenordner aus dem Jahr 1994 gearbeitet hat.

„Der Mord an Amy Lopez ist der Cold case, der am besten aufgearbeitet worden ist“, erklärt die erfahrene Ermittlerin, die bereits zum Dreh nach München angereist ist. „Für mich ist es das erste Mal, dass ich bei Aktenzeichen auftrete“, sagt sie. Vor der Kriminalhauptkommissarin liegen zwei anstrengende Tage. Den Dienstag über haben sie geprobt. Am Mittwochabend wird es dann ernst. Wie immer wird die ZDF-Sendung live ausgestrahlt. Der Fall Amy Lopez wird voraussichtlich der zweite Beitrag sein. Nach der Sendung sitzt Simone Roeder dann mit ihrer Kollegin noch am Telefon, um Anrufe der Zuschauer entgegenzunehmen. Ihr Arbeitstag dürfte bis tief in die Nacht andauern.

Erstmals wird Simone Roeder dann Asservate aus dem Mordfall präsentieren, die bisher aus ermittlungstaktischen Gründen zurückgehalten worden sind. Mehr will die Kriminalhauptkommissarin noch nicht verraten. Noch immer fehlen hingegen persönliche Gegenstände des Opfers – darunter ihre markante Brille, ein silbernes Armkettchen, eine Uhr, weiße Nike-Schuhe und eine Bauchtasche mit Bargeld. Gesucht wird ein Einzeltäter, der 1994 zwischen 18 und 25 Jahren alt gewesen ist und wahrscheinlich aus der Region um Koblenz stammt.

i Kriminalhauptkommissarin Simone Roeder ermittelt im Fall Amy Lopez. Wenn am Mittwochabend Millionen Zuschauer bei der ZDF-Sendung "AktenzeichenXY...Ungelöst" einschalten, hofft die Ermittlerin auf den entscheidenden Hinweis zum Täter. Jens Weber

Das Phantombild eines jungen Mannes mit blonden Haaren, der am 26. September 1994 zur Tatzeit am Zugang zur Festung Ehrenbreitstein an der Bundesstraße 9 gesehen worden ist, wird dieses Mal nicht gezeigt. Er gilt als ein wichtiger Zeuge. Oder sogar als der mögliche Täter. Aber die Koblenzer Mordkommission will die Suche nicht auf eine Person verengen. Dafür wird der Hergang des Verbrechens im „Aktenzeichen“-Stil nachgestellt. „Wir sind ein Film-Fall“, betont Simone Roeder. Gedreht wurde allerdings nicht auf der Festung Ehrenbreitstein, sondern in der Nähe von München.

Der Mord an der damals 24-jährigen US-Studentin Amy Lopez beschäftigt die Angehörigen in den USA immer noch. Bis 2018 reiste ihr Vater Robert Rimbau fast jedes Jahr zum 26. September nach Koblenz, um seiner Tochter nah zu sein. Er übernachtete dabei im selben Hotel, von dem aus Amy Lopez am Morgen des 26. September 1994 aufgebrochen ist, um die Festung Ehrenbreitstein zu besichtigen. Dazu trennte sich die junge Frau von ihrer Reisegruppe, die zur nächsten Station ihrer Europatour aufbrach. Warum blieb sie allein zurück? Die Frage ist weiter offen.

i Die US-Touristin Amy Lopez ist am 26. September 1994 auf der Festung Ehrenbreitstein vergewaltigt und ermordet worden. Jetzt haben die Ermittler eine neue Spur, um den Fall nach mehr als 30 Jahren noch lösen zu können. Mordkommission Koblenz. Mordkommssion Koblenz

Gegen 8 Uhr wird Amy Lopez zum letzten Mal von Zeugen lebend gesehen, als sie von der B9 aus zu Fuß zur Festung Ehrenbreitstein aufbricht. Autofahrer erkennen die 24-Jährige später vor allem an ihrer markanten Brille wieder. Nur wenig später trifft die Texanerin auf ihren Mörder. Die Studentin wird irgendwann zwischen 8 und 10.15 Uhr vergewaltigt und getötet. Ihre Leiche wird im General-Aster-Zimmer gefunden, das sich nur wenige Meter vom Felsenweg entfernt befindet, der stark von Touristen frequentiert ist. Ein schauriger Tatort, der heute wie damals oft von Obdachlosen als Schlafstätte genutzt wird. Es ist ein Mord am helllichten Tag, der die Koblenzer immer noch aufwühlt.

i Die Treppe zum Tatort: Im General-Aster-Zimmer auf der Festung Ehrenbreitstein wurde am Morgen des 26. September 1994 die Leiche von Amy Lopez gefunden. Mordkommission Koblenz

Das zeigt auch die nach wie vor hohe Bereitschaft aus der Bevölkerung, an der Lösung des Falls mitzuwirken. Nach mehreren Berichten unserer Zeitung zum Fall „Amy Lopez“ sind immer wieder wichtige Hinweise bei der Koblenzer Mordkommission eingegangen. Der entscheidende Treffer, der zum Täter führt, war indes noch nicht darunter. Doch vielleicht führt ein Anruf am Mittwochabend zu einer neuen heißen Spur. Simone Roeder und ihre Kollegin stehen am Telefon bereit. Sie geben auch 31 Jahre nach dem grausamen Verbrechen nicht auf, um den Täter doch noch zu stellen. Denn Mord verjährt bekanntlich nie.