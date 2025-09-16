Das Land will sieben Pendlerradrouten mit einer Länge von 370 Kilometern errichten. Komplett fertig sind lediglich 42 Kilometer. Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) zeigt sich bei einer Radtour auf einem Schnellradweg dennoch nicht unzufrieden.

Daniela Schmitt (FDP) hat ihre Mittagspause am Dienstag nach draußen verlegt. Statt Aktenarbeit am Schreibtisch steht an diesem Tag eine kleine Fahrradtour auf dem Programm. Die Verkehrs- und Wirtschaftsministerin hat nach Heidesheim nahe Mainz eingeladen, um mit ihr ein wenig in die Pedale zu treten. Und um eine Bilanz zum Ausbau der Pendlerradrouten und der Radwege im Bundesland insgesamt zu ziehen.

Die Mainzer Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP hat sich in ihrem Koalitionsvertrag das Ziel gesetzt, bis zur Landtagswahl im März sieben Pendlerradrouten im Land zu bauen oder fertigzustellen. Die Radschnellwege sollen Verbindungen zwischen Wohnorten und Arbeitsplätzen, Stadtzentren und Gewerbegebieten, Verwaltungen und Bahnhöfen schaffen. Sie sollen den Alltagsradverkehr stärken und gleichzeitig den Tourismus ankurbeln. Rheinland-Pfalz setzt statt teurer Prestigeprojekte auf der grünen Wiese auf oft schon vorhandene Radinfrastruktur.

i Wirtschafts- und Verkehrsministerin Daniela Schmitt. Bastian Hauck

Von den sieben Pendlerradrouten mit einer Gesamtlänge von 370 Kilometern sind aktuell 42 komplett fertig. Das bedeutet, dass diese Strecken den Standards einer solchen Pendlerradroute komplett entsprechen. Sie haben eine Mindestbreite von drei Metern, Markierungen, die sie als Schnellradweg kennzeichnen – dazu gehören weiß-grüne Randstreifen und Pendlerradrouten-Piktogramme – und eine gut befahrbare Asphaltdecke. Im Winter werden sie vom zuständigen Landesbetrieb Mobilität (LMB) geräumt.

Im Juni berichtete unsere Zeitung, dass rund 30 Kilometer fertig sind, nun sind es also 42. Die Verkehrsministerin und der LBM sind bemüht, die Zahlen aus ihrer Sicht einzuordnen beziehungsweise geradezurücken. Bis Ende 2026 sollen 75 Kilometer komplett abgeschlossen sein und die Standards erfüllen. 13 Millionen Euro werde man dann investiert haben. Und: Von den 370 Kilometern könnten schon heute 330 Kilometer als Fahrradweg genutzt werden – nur eben nicht als klassifizierte Pendlerradroute, erklärt Lutz Nink, stellvertretender Geschäftsführer des LBM Rheinland-Pfalz.

Für die Pendlerradroute Konz-Trier-Schweich mit einer Gesamtlänge von knapp 26 Kilometern seien 11,4 ganz fertig, bei 14,3 Kilometern gebe es noch „Handlungsbedarf“, wie auf einer LBM-Übersichtskarte zu lesen ist. Die Route mit dem größten Fortschritt ist der Schnellradweg von Mainz nach Bingen. Hier sind 20,7 finalisiert, 7,5 Kilometer müssen noch optimiert und 2,3 komplett neu gebaut werden.

Nink sagt, in ganz Deutschland seien bis Mitte 2023 lediglich 70 Kilometer Schnellradwege entstanden. Deshalb müsse sich Rheinland-Pfalz beim Vergleich der Zahlen keinesfalls verstecken, könne vielmehr stolz sein. Die Verkehrsministerin will ebenfalls den Einwand einer überschaubaren Zwischenbilanz nicht stehen lassen. Es sei beim Radwegebau „ganz viel passiert“, sagt Schmitt.

Warum erreichen aber aktuell lediglich 42 Kilometer den höchsten Standard? Schmitt und Nink nennen mehrere Gründe. In vielen Fällen verlaufen die Pendlerradrouten über kommunale Infrastruktur, somit sind die Kommunen zuständig. Ihre Bedürfnisse und Wünsche müssten berücksichtigt werden. Außerdem gehe es mitunter um Grundstücksfragen und -angelegenheiten, Eigentümer, die ihr Land nicht abgeben wollen. Auch die Topogeafie könne eine Hürde sein. Und wenn eine Route geplant sei, sei es gar nicht so einfach, eine Baufirma zu finden. Auch hier schlage der Fachkräftemangel zu. Eins ist laut Daniela Schmitt jedenfalls klar: Am nötigen Geld für die Pendlerradrouten fehlt es zurzeit – auch wegen des Sondervermögens des Bundes – nicht.

Schmitt und Nink blicken auch auf den Radwegeausbau jenseits der Pendlerradrouten. Das Zwischenergebnis hier: Seit 2021 seien über 53 Kilometer neue Radwege entstanden. Zu den größeren Projekten gehören laut Nink der Wiederaufbau des Ahrradweges – hier würden 35 Millionen Euro investiert – die Rheinradwege (Zuständigkeit: LBM Diez, Investitionen von 60 Millionen Euro) sowie der Radweg Koblenz-Moselweiß und Koblenz-Lay (20 Millionen Euro).