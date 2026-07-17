Flüge starten am Montag in RLP
Freileitungskontrolle: Wo die Hubschrauber wann fliegen
Der Helikopter fliegt die Stromleitungen mit einer Geschwindigkeit von etwa 15 bis 25 km/h ab.
Der Helikopter fliegt die Stromleitungen mit einer Geschwindigkeit von etwa 15 bis 25 km/h ab.
Amprion GmbH

Nicht wundern, wenn in der kommenden Woche Hubschrauber in Ihrer Nähe an Hochspannungsleitungen entlang knattern – es sind geplante Kontrollflüge des Netzbetreibers Amprion. Der hat nun einen vorläufigen Flugplan veröffentlicht.

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Vom kommenden Montag an werden wieder Hubschrauber in Teilen von Rheinland-Pfalz die Höchstspannungsfreileitungen abfliegen – so sollen mögliche Schäden frühzeitig erkannt werden. Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion hat jetzt einen vorläufigen Flugplan veröffentlicht – und gleichzeitig darauf hingewiesen, dass sich konkrete Einsatzgebiete der Helikopter kurzfristig witterungsbedingt ändern können.
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