Parität passé: Im rheinland-pfälzischen Landtag ist der Anteil der Politikerinnen im Laufe der aktuellen Wahlperiode deutlich gesunken – und zwar von rund 32 Prozent auf rund 22 Prozent, wie die Landtagspressestelle bestätigt. Besonders stark ging die Frauenquote bei den beiden größten Fraktionen, bei der SPD- sowie der CDU-Landtagsfraktion, zurück. Bei der SPD sank der Anteil der weiblichen Parlamentarierinnen von 41 auf nun knapp 26 Prozent. Bei der CDU gab es einen Rückgang von rund 23 auf 16 Prozent.

Insgesamt gibt es im 101 Mitglieder starken Landesparlament 22 weibliche Abgeordnete. Das entspricht einer Quote von 22 Prozent. Den höchsten Anteil hauptamtlicher Politikerinnen erreichen mit rund 45 Prozent aktuell die Grünen, gefolgt von der FDP mit 33 Prozent. Die AfD-Landtagsfraktion hat zurzeit keine einzige Abgeordnete in ihren Reihen. Fest steht: Mit einer Frauenquote von 22 Prozent sind die Parlamentarierinnen, gemessen am Anteil in der Gesellschaft, deutlich unterrepräsentiert.

Nach Auskunft des Statistischen Landesamtes lebten nämlich am Jahresende 2023 in Rheinland-Pfalz rund 4,17 Millionen Menschen, davon waren 2,11 Millionen beziehungsweise 50,5 Prozent weiblich. Auch im Vergleich mit anderen Nachbar-Landtagen schneidet Rheinland-Pfalz schlechter ab. Nach Angaben der jeweiligen Landtagspressestellen liegt der Frauenanteil im saarländischen Landtag bei 41 Prozent, in Nordrhein-Westfalen bei rund 36 Prozent und in Hessen bei immerhin noch 32 Prozent. Im Bundestag liegt die Frauenquote derzeit bei rund 33 Prozent (204 von 630).

Im Mainzer Landtag sank die Zahl der weiblichen Mandatsträgerinnen vor allem durch sogenannte Nachrücker, die bei der SPD- und CDU-Fraktion vorwiegend männlich waren. Nachrücker sind Abgeordnete, die als Ersatz für ein gewähltes Landtagsmitglied aufrücken, die ihr Mandat nicht annehmen oder während einer Wahlperiode aus unterschiedlichen Gründen ausscheiden. Bei der SPD waren dies zu Beginn der Legislatur etwa der heutige Bildungsminister, der Trierer Sven Teuber, für die damalige Ministerpräsidentin Malu Dreyer oder der Cochem-Zeller Abgeordnete Benedikt Oster für Medienstaatssekretärin Heike Raab (alle SPD). So sank bis heute, acht Monate vor Ende der Legislatur, der Frauenanteil bei den Sozialdemokraten von 41 auf rund 26 Prozent.

Bei der CDU rückte der ehemalige Junge-Union-Landeschef Jens Münster für Anke Beilstein nach. Beilstein hatte im Sommer 2023 die Landratswahl im Kreis Cochem-Zell gewonnen. Für die Linzerin Ellen Demuth, die vor einigen Wochen nach erfolgreicher Direktwahl nach Berlin in den Bundestag wechselte, kam Pierre Fischer neu in den Landtag. Bei der CDU ging somit der Frauenanteil von 23 auf 16 Prozent zurück.

Bei den verbliebenen Landespolitikerinnen gibt es über die Entwicklung durchaus Unmut. Eine Sozialdemokratin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, sagt klar: „Wir wollen wieder mehr Frauen werden.“ Denn Frauen brächten einen anderen Blick auf die Themen und Probleme ein. Bei der CDU gibt es eine gewisse Verzweiflung über den inzwischen geringen Frauenanteil. Themen, die Frauen bewegen, würden „hinten runterfallen“, heißt es.

SPD und CDU stellen im Herbst ihre Landeslisten für die Landtagswahl im März 2026 auf. Bei den SPD-Frauen gibt es die klare Erwartungshaltung, dass die Landesliste paritätisch, also mit 50 Prozent Männern und 50 Prozent Frauen, besetzt ist. Bei der Frauen-Union kann man sich zu dieser klaren Forderung nicht durchringen. Auf einem Bundesparteitag hatte die CDU 2022 eine gestufte Frauenquote eingeführt. Sie sieht eine 50-Prozent-Quote für die ersten 10 Listenplätze bei Landtags- und Bundestagswahlen ab Mitte 2025 vor.