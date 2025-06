Hermeskeil (dpa/lrs) - Nach der mutmaßlichen Tötung einer 28-Jährigen ist der tatverdächtige 34 Jahre alte Bekannte der Frau verhaftet worden. Wie die Polizei mitteilte, erließ ein Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags. In der Nacht zum Freitag wurde der Mann im Waderner Stadtteil Wadrill gefasst. An dem Einsatz seien auch Kräfte von Spezialeinheiten beteiligt gewesen, hieß es.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um eine Beziehungstat handelt. In welchem Verhältnis er und die Frau genau standen, blieb zunächst unklar. Auch wie die Frau zu Tode kam, gab die Polizei auf Nachfrage nicht bekannt. Die Ermittlungen zum konkreten Tatgeschehen und den Hintergründen der Tat dauern demnach an. Dafür bittet die Polizei um Hinweise, insbesondere zum gesuchten Fahrzeug des 34-Jährigen.

Die 28-Jährige war am Donnerstagmorgen tot an einer Art Wegeinfahrt an einer Landstraße nahe Hermeskeil gefunden worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde sie Opfer eines Gewaltverbrechens und starb bereits am Mittwochabend. Die Frau lebte nach Polizeiangaben in Hermeskeil.