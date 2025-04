Ein 27 Jahre alter Fahrer gerät mit seinem Wagen in einer Kurve in den Gegenverkehr. Eine 65-Jährige überlebt den Zusammenstoß nicht.

Monzernheim (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße zwischen Bechtheim und Monzernheim im Landkreis Alzey-Worms ist eine 65 Jahre alte Autofahrerin ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 27 Jahre alter Fahrer mit seinem Wagen auf der L409 in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß er der Mitteilung zufolge frontal gegen das Auto der 65-Jährigen, die im Wrack eingeklemmt und so schwer verletzt wurde, dass sie starb. Der 27-Jährige und seine 28 Jahre alte Beifahrerin kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus.