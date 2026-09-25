Im Eingangsbereich eines Hauses im Saarland entdeckt eine Anwohnerin eine schwer verletzte Frau, die noch vor Ort stirbt. Ein flüchtiger Tatverdächtiger wird schnell gefasst. Die Polizei ermittelt.

Wadern (dpa/lrs) – Eine 45 Jahre alte Frau ist in Wadern (Landkreis Merzig-Wadern) erstochen worden. Tatverdächtig sei ein 19-jähriger Bekannter des Sohnes der Frau, teilte die Polizei mit. Er wurde bereits kurz nach der Tat am Donnerstagabend widerstandslos in der Nähe des Tatorts festgenommen. Zuvor hatten Anwohner beobachtet, wie er aus einem Wohnhaus geflüchtet war, in dessen Eingangsbereich die schwer verletzte Frau lag.

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb die 45-Jährige noch vor Ort. Weitere Hintergründe und der genaue Tathergang waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.