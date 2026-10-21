SPD in Rheinland-Pfalz
Fraktionsspitze: Jaqueline Rauschkolb folgt Schweitzer
Jaqueline Rauschkolb wird neue SPD-Fraktionschefin im Mainzer Landtag (Archivbild).
Jaqueline Rauschkolb wird neue SPD-Fraktionschefin im Mainzer Landtag (Archivbild).
Fredrik von Erichsen. picture alliance / dpa

Die SPD Rheinland-Pfalz hat eine weitere Personalie geklärt. Nach Informationen unserer Zeitung steht fest, wer Alexander Schweitzer an der Spitze der Landtagsfraktion folgt.

Lesezeit 1 Minute
Jaqueline Rauschkolb ist neue Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion und damit Nachfolgerin von Alexander Schweitzer. Die Abgeordnete aus dem pfälzischen Wahlkreis Donnersberg ist nach Informationen unserer Zeitung am Mittwoch gewählt worden. Die 39-Jährige ist seit 2014 Mitglied des Landtags, seit Beginn der aktuellen Wahlperiode ist sie Landtagsvizepräsidentin.
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