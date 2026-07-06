RLP plant Ähnliches wie Hessen Lehrer berichtet: So kommt das Handyverbot in Hessen an Bastian Hauck 06.07.2026, 12:32 Uhr

i Das erste Schuljahr mit Handyverbot in Hessen ist vorbei. Das, was in unserem Nachbarbundesland schon Realität ist, soll in Rheinland-Pfalz nach Vorstellung der neuen Bildungsministerin Ute Eiling-Hütig (CDU) ebenfalls bald kommen. Marijan Murat/dpa

Mindestens bis zum Ende der 10. Klasse soll für Schüler künftig ein Verbot der privaten Handynutzung während der Schulzeit gelten – so die Vorstellung der neuen Bildungsministerin. In Hessen gibt es schon ein Verbot. Was hat sich dadurch verändert?

Es war die erste wichtige Weichenstellung der neuen rheinland-pfälzischen Bildungsministerin Ute Eiling-Hütig (CDU). Vor gut drei Wochen kündigte die neue Ministerin ein Verbot der privaten Handynutzung an den Schulen im Land an. Im ersten exklusiven Interview mit unserer Zeitung verteidigte die 58-Jährige den Kurswechsel in der rheinland-pfälzischen Bildungspolitik.







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