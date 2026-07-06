So sehen Sie mehr Rhein-Zeitung bei Google

Mit der Google-Funktion „bevorzugte Quellen“ bestimmen Sie selbst, welche Nachrichten Sie zuerst sehen. So verpassen Sie in der Google-Suche keine wichtige Meldung aus unserer Region.

Wenn Sie ein Google-Konto nutzen, können Sie festlegen, welche Medien Ihnen in den Google-Schlagzeilen bevorzugt angezeigt werden. Wenn Sie die Rhein-Zeitung hinterlegen, werden unsere Artikel bei passenden Suchanfragen häufiger und weiter oben platziert. Andere Medien werden dadurch nicht blockiert, aber Ihre Heimatzeitung erhält spürbar mehr Gewicht.

Das Einrichten geht jetzt noch schneller:

Der Express-Weg direkt unter unseren Artikeln (Empfohlen)

Klicken Sie einfach auf Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen direkt unter diesem (oder jedem anderen) Artikel. Sie werden sofort zu Ihren Google-Quelleneinstellungen weitergeleitet. Setzen Sie das Häkchen bei Rhein-Zeitung und bestätigen Sie mit „Zur Google Suche“.

i Direkt unter diesem und allen weiteren Artikeln auf rhein-zeitung.de finden Sie den Link, der Sie direkt in die Google-Einstellungen führt. Screenshot, Fabian Strunk

Der Weg über Ihre Google-Konto-Einstellungen

Sie können die Einstellung auch jederzeit selbst aufrufen:

Öffnen Sie die Google-Startseite. Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profilbild. Wählen Sie „Personalisierung der Suche“ und anschließend „Bevorzugte Quellen“. Geben Sie „Rhein-Zeitung“ ein, setzen Sie den Haken und bestätigen Sie die Auswahl.

i Wie Sie in den Einstellungen von Google die Rhein-Zeitung als "Bevorzugte Quelle" hinterlegen, werden unsere Inhalte priorisiert für Sie ausgespielt. Screenshot, Fabian Strunk

Ab sofort sorgt Google dafür, dass Sie bei Nachrichten und regionalen Themen zuerst mit den Berichten der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben versorgt werden.