Mit einer neuen Geschäftsführung will der Flughafen Hahn Kontinuität und Handlungsfähigkeit sichern. Wer übernimmt jetzt welche Aufgaben?

Lautzenhausen (dpa/lrs) – Nach dem Abschied von René Steinhaus ist die Geschäftsführung des Flughafens Hahn neu aufgestellt. Seit September verantwortet Vorstandsmitglied Jan Glockauer die Bereiche Operations und Aviation, wie eine Flughafen-Sprecherin mitteilte.

Michael Feit ist den Angaben nach für Infrastruktur, Bauen und Technik zuständig und koordiniert insbesondere die laufende Terminalmodernisierung. Robert Willems bleibt Geschäftsführer und übernimmt zusätzlich die Aufgabe des EASA Accountable Managers. EASA steht für European Union Aviation Safety Agency, dahinter steckt die Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit.

Die Triwo Hahn Airport GmbH, der der Flughafen seit April 2023 gehört, und Steinhaus hätten sich darauf «im besten gegenseitigen Einvernehmen» verständigt, teilte die Flughafengesellschaft mit. Sie dankte ihm für seine Arbeit und sein Engagement. Steinhaus war erst vor wenigen Monaten ins Amt gekommen.

Mit der neuen Aufgabenverteilung seien die Zuständigkeiten klar geregelt, hieß es. Zudem seien die Kontinuität und die Handlungsfähigkeit des Flughafens sichergestellt.