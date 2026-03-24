Der Flughafen Hahn fliegt ab Sommer 2026 drei neue Ziele an: Rabat, Temeswar und Tuzla. Welche Airlines die Strecken übernehmen und wie oft die Flüge geplant sind.

Lautzenhausen (dpa/lrs) – Der Flughafen Hahn in Rheinland-Pfalz erweitert seinen Sommerflugplan 2026 um drei neue Ziele in Nordafrika und Südosteuropa. Mit Beginn des Sommerflugplans am 29. März werden Rabat in Marokko, Temeswar in Rumänien und Tuzla in Bosnien und Herzegowina neu ins Programm aufgenommen, wie der Flughafenbetreiber mitteilte.

Ab dem 31. März nimmt Wizz Air Flüge nach Temeswar und Tuzla auf. Die Verbindung in die rumänische Stadt soll zweimal pro Woche angeboten werden, nach Tuzla sind drei Flüge pro Woche geplant. Die irische Fluggesellschaft Ryanair will die Verbindung nach Rabat ab dem 1. April zweimal wöchentlich bedienen.

Insgesamt umfasst der Sommerflugplan am Flughafen Hahn nach Betreiberangaben 38 Ziele mit bis zu 130 Starts und Landungen pro Woche.