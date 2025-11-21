Aktau Airport in Kasachstan
Flughafen Hahn findet weiteren Partner in Zentralasien
Meruyert Zholdybayeva, General Manager Aktau International Airport (links), und Rüdiger Franke, Geschäftsführer der Triwo Hahn Airport, nach der Unterzeichnung der Partnerschaft.
Hamdi Guvenc/Aktau International Airport Joint Stock Company/Triwo Hahn Airport. Hamdi Guvenc/Triwo Hahn Airport

Vom Hunsrück ans Kaspische Meer: Künftig sollen mehr Flugzeuge vom Hahn in Richtung Kasachstan abheben. Der Flughafen hat eine Partnerschaft mit dem Aktau International Airport geschlossen. Was sich Triwo davon erhofft.

Der Flughafen Hahn setzt offensichtlich vermehrt auf Zusammenarbeit mit Partnern in Zentralasien: Nachdem im Mai eine strategische Partnerschaft mit der tadschikischen Somon Air verkündet wurde, informiert Flughafenbetreiber Triwo jetzt über eine Flughafenpartnerschaft mit dem Aktau International ...

