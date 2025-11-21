Flughafen Hahn findet weiteren Partner in Zentralasien

Aktau Airport in KasachstanFlughafen Hahn findet weiteren Partner in ZentralasienTim Kosmetschke 21.11.2025, 11:15 UhriMeruyert Zholdybayeva, General Manager Aktau International Airport (links), und Rüdiger Franke, Geschäftsführer der Triwo Hahn Airport, nach der Unterzeichnung der Partnerschaft. Hamdi Guvenc/Aktau International Airport Joint Stock Company/Triwo Hahn Airport. Hamdi Guvenc/Triwo Hahn AirportVom Hunsrück ans Kaspische Meer: Künftig sollen mehr Flugzeuge vom Hahn in Richtung Kasachstan abheben. Der Flughafen hat eine Partnerschaft mit dem Aktau International Airport geschlossen. Was sich Triwo davon erhofft.Aktualisiert am 21. November 2025 11:16 Uhr Lesezeit 1 Minute Der Flughafen Hahn setzt offensichtlich vermehrt auf Zusammenarbeit mit Partnern in Zentralasien: Nachdem im Mai eine strategische Partnerschaft mit der tadschikischen Somon Air verkündet wurde, informiert Flughafenbetreiber Triwo jetzt über eine Flughafenpartnerschaft mit dem Aktau International ... Artikel teilen Artikel teilen Ressort und SchlagwörterRheinland-PfalzVerkehr