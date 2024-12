Pilotprojekt startet Flüchtlinge im Land sollen kein Bargeld mehr erhalten Sebastian Stein 29.12.2024, 14:43 Uhr

i Zu Jahresbeginn führt die rheinland-pfälzische Landesregierung die lange umstrittene Bezahlkarte für Flüchtlinge ein. (Symbolbild) Andreas Arnold. picture alliance/dpa

Zu Jahresbeginn führt die rheinland-pfälzische Landesregierung die lange umstrittene Bezahlkarte für Flüchtlinge ein. Um ein Detail macht das Land ein Geheimnis.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung will Flüchtlingen künftig kein Bargeld mehr auszahlen. Dazu startet am Jahresanfang ein Pilotprojekt in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Trier. Nach Angaben des zuständigen Integrationsministeriums sollen in der dritten Januarwoche zunächst 50 bis 80 Personen statt Bargeld eine Bezahlkarte erhalten.

