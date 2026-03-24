Fürthen (dpa/lrs) - Bei Tiefbauarbeiten in Fürthen ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Polizei im Kreis Altenkirchen mitteilte, entdeckten Arbeiter am frühen Nachmittag im Neubaugebiet an der Nelkenstraße eine amerikanische Splitterbombe mit Zünder. Der Kampfmittelräumdienst entschärfte den Blindgänger noch am Abend «ohne Zwischenfälle», wie die Polizei mitteilte.

Dafür war ein Gefahrenbereich mit einem Radius von 300 Metern um den Fundort eingerichtet worden. Menschen aus rund 100 Häusern mussten im Rahmen einer Evakuierung ihre Wohnräume verlassen. Als Sammelstelle stand ein Gasthaus im Ort zur Verfügung. Unmittelbar nach der Entschärfung konnten die Bewohner zurück.