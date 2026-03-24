Rund 100 Häuser betroffen
Fliegerbombe in Fürthen entschärft
Kampfmittelräumdienstes Rheinland-Pfalz
In Fürthen wurde eine Bombe entdeckt. (Symbolbild)
Andreas Arnold. DPA

In Fürthen mussten viele Menschen ihre Häuser verlassen. Wieso? Bei Bauarbeiten wurde eine Bombe entdeckt.

Lesezeit 1 Minute

Fürthen (dpa/lrs) - Bei Tiefbauarbeiten in Fürthen ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Polizei im Kreis Altenkirchen mitteilte, entdeckten Arbeiter am frühen Nachmittag im Neubaugebiet an der Nelkenstraße eine amerikanische Splitterbombe mit Zünder. Der Kampfmittelräumdienst entschärfte den Blindgänger noch am Abend «ohne Zwischenfälle», wie die Polizei mitteilte.

Dafür war ein Gefahrenbereich mit einem Radius von 300 Metern um den Fundort eingerichtet worden. Menschen aus rund 100 Häusern mussten im Rahmen einer Evakuierung ihre Wohnräume verlassen. Als Sammelstelle stand ein Gasthaus im Ort zur Verfügung. Unmittelbar nach der Entschärfung konnten die Bewohner zurück.

© dpa-infocom, dpa:260324-930-861294/2

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten