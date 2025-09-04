Vor zwei Tagen ist die Bombe bei Bauarbeiten entdeckt worden. Zur Entschärfung mussten einige Häuser evakuiert werden – jetzt gibt es Entwarnung.

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) – Die 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist erfolgreich entschärft worden. Das teilte die Stadt mit. «Alle Maßnahmen werden um 14:30 Uhr aufgehoben und die Absperrungen zeitnah zurückgebaut», hieß es.

Zuvor mussten Anwohnerinnen und Anwohner im Umkreis von 300 Metern um den Fundort den Bereich verlassen. Die Bombe war am Dienstag bei Bauarbeiten in der Stadt von einer Firma gefunden. Laut Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hat der Kampfmittelräumdienst im Land damit nun sieben Bomben mit mehr als 50 Kilogramm geborgen und entschärft.