Die Bearbeitung von Steuererklärungen dauert in Rheinland-Pfalz im Schnitt länger als im Vorjahr. Auch im bundesweiten Vergleich fallen die Finanzämter zurück.

Mainz (dpa/lrs) – Die Finanzämter in Rheinland-Pfalz brauchen laut dem Bund der Steuerzahler im Schnitt 46 Tage für die Bearbeitung einer Einkommensteuererklärung. Damit hätten sie an Tempo verloren, vor einem Jahr lag der Durchschnitt noch bei 43 Tagen, wie der Bund der Steuerzahler Rheinland-Pfalz mitteilte.

Im bundesweiten Vergleich rutschen die rheinland-pfälzischen Finanzbehörden damit von Platz sieben auf Platz zehn ab. Am schnellsten ist das Nachbarland Hessen mit 41,1 Bearbeitungstagen, am langsamsten die Hansestadt Bremen mit 56,2 Bearbeitungstagen.

Die Statistik des Bunds der Steuerzahler Rheinland-Pfalz geht auf Angaben der Finanzämter zurück, sie beziehen sich auf die bis Ende 2025 bearbeiteten Steuererklärungen für das Jahr 2024. Erfasst sind sowohl die Einkommensteuererklärungen von Arbeitnehmern als auch von Selbstständigen und Unternehmern.

Dauer auch in Rheinland-Pfalz unterschiedlich

Dem Steuerzahlerbund zufolge geht es in keinem Bundesland schneller als 40 Tage, nur in vier Ländern dauert es durchschnittlich länger als 50 Tage, bis der Steuerbescheid fertig ist. Auch regional gibt es in Rheinland-Pfalz große Unterschiede, die Bearbeitungszeiten je Finanzamt variieren zwischen mindestens 36 und höchstens 60 Tagen im Schnitt. In etwa einem Viertel der Fälle wird die Einkommensteuererklärung komplett automatisiert von einem Computer bearbeitet.