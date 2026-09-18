Das Finale von «Rhein in Flammen» findet statt, allerdings nicht ganz wie geplant. Auf dem Programm stehen Konzerte, Blasorchester und das traditionelle Feuerwerk am Samstagabend.

St. Goar/St. Goarshausen (dpa/lrs) – Trotz des Niedrigwassers wird die diesjährige «Rhein in Flammen»-Saison an diesem Wochenende in Sankt Goar und Sankt Goarshausen feierlich abgeschlossen. Das Feuerwerk und das Landprogramm in Sankt Goar sollen wie geplant stattfinden, wie die Veranstalter mitteilten.

Von Freitag bis Samstag gibt es Musik auf drei Bühnen. Höhepunkt ist am Samstagabend das große Feuerwerk über dem Rhein zwischen 21 und 22 Uhr.

Das Programm beginnt am Freitagabend. Auf dem Festplatz spielen ab 18.15 Uhr «The BeatRadicals!», in der Heerstraße tritt das «Duo Savage» auf. Auf dem Rheinbalkon spielen die «Hunsrücker Spitzbuwe».

Am Samstag steht das Programm tagsüber unter dem Motto «Brass on Fire». Verschiedene Blasorchester aus Rheinland-Pfalz spielen ab Mittag auf den drei Bühnen. Am Abend folgen unter anderem «The PageMakerz», «Rody Reyes» mit kubanischer Musik und «The Peteles». Die Auftritte werden für das Feuerwerk unterbrochen.

Wegen des Niedrigwassers wurden die beiden Charterschiffe der Stadt Sankt Goar abgesagt. Die entsprechenden Ticketbuchungen sollen rückabgewickelt werden. Das Feuerwerk soll den Veranstaltern zufolge unabhängig davon vom Land aus gut zu sehen sein.

«Rhein in Flammen» ist eine fünfteilige Veranstaltungsreihe entlang des Rheins. Nach Stationen in Bonn, Bingen/Rüdesheim, Spay/Koblenz und Oberwesel bildet das Fest in Sankt Goar und Sankt Goarshausen den Abschluss. Die Veranstaltung in Oberwesel war am vergangenen Wochenende wegen des Niedrigwassers abgesagt worden.