Häftling in RLP geflohen Filmreife Flucht beschäftigt Rechtsausschuss Ursula Samary 05.02.2025, 18:00 Uhr

i Den Mauern seiner Strafanstalt soll ein junger Untersuchungshäftling entkommen sein. Der Fall beschäftigt den Rechtsausschuss. Robert Michael. picture alliance/dpa

Ein junger Mann soll aus der Jugendhaftanstalt Schifferstadt ausgebrochen sein: Nach einem Klinikbesuch sollen bewaffnete Männer ihm bei der Flucht geholfen haben. Publik geworden ist der Fall bislang nicht – jetzt beschäftigt er den Rechtsausschuss.

Ein filmreifer Fall beschäftigt den nächsten Rechtsausschuss: Ein junger Mann, der in Untersuchungshaft in der Jugendstrafanstalt Schifferstadt einsaß, verletzt sich selbst so schwer, dass er in eine Ludwigshafener Klinik gebracht werden muss. Nach der Behandlung sollen zwei begleitende Justizvollzugsbeamte und der Häftling auf dem Rückweg von fünf mit Messern bewaffneten Männern gestoppt worden sein.

