Brände
Feuerwehr rückte wegen Waldbrands im Kreis Bad Dürkheim aus
Feuerwehr
Feuerwehr
Hauke-Christian Dittrich. DPA

In einem Waldstück südlich von Haßloch hat es gebrannt. Die Ursache ist noch unklar.

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) - Die Feuerwehr ist zu Löscharbeiten in einem Waldstück südlich von Haßloch im Kreis Bad Dürkheim im Einsatz gewesen. Der Brand erstreckte sich über 50 bis 100 Meter parallel zu einem Waldweg, teilte die Polizei in Neustadt an der Weinstraße mit. Am Vormittag war das Feuer gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Da es eine stärkere Rauchentwicklung gab, empfahl die Polizei Anwohnern, die Fenster zu schließen. Es habe aber keine Gesundheitsgefahr bestanden. Wie das Feuer entstanden ist, ist noch unklar. Die Landstraße 530 in der Nähe war weiterhin befahrbar.

© dpa-infocom, dpa:250809-930-892435/2

Tempo, Tore, Titeljagd 2025/2026
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von der Zweiten Frauen-Bundesliga über die Männer-Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Weitere regionale Nachrichten