In einem Waldstück südlich von Haßloch brennt es. Die Ursache ist noch unklar.

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) – Die Feuerwehr ist zu Löscharbeiten in einem Waldstück südlich von Haßloch im Kreis Bad Dürkheim im Einsatz. Der Brand erstrecke sich über 50 bis 100 Meter parallel zu einem Waldweg, teilte die Polizei in Neustadt an der Weinstraße mit. Verletzt wurde niemand.

Es gebe stärkere Rauchentwicklung: Daher empfiehlt die Polizei Anwohnern, die Fenster zu schließen. Es bestehe aber keine Gesundheitsbeeinträchtigung. Wie das Feuer entstanden ist, ist noch unklar. Die Landstraße 530 in der Nähe sei weiterhin befahrbar.