Eine Spaziergängerin schlägt Alarm: Drei Kinder haben im Dunkeln auf einem Stauwehr die Orientierung verloren - hinter ihnen geht es mehrere Meter in die Tiefe.

Nievern (dpa/lrs) – Feuerwehrleute haben am Abend ein offenbar orientierungsloses Kind von einem Stauwehr an der Lahn gerettet. Eine Spaziergängerin hatte laut Polizei drei Kinder im Alter zwischen 12 und 14 Jahren auf dem Wehr in Nievern (Rhein-Lahn-Kreis) gesehen, die augenscheinlich nicht mehr zurückkommen konnten und den Notruf gewählt. Hinter dem Wehr geht es rund zwei bis drei Meter nach unten.

Die drei Kinder liefen mutmaßlich auf das Wehr, um eine Insel auf der anderen Seite zu erreichen, wie ein Polizeisprecher erklärte. Dabei hätten sie auf dem etwa 30 Meter langen Stauwehr in der Dunkelheit die Orientierung verloren.

Zwei Kinder schafften den Weg selbst wieder zurück. Das dritte Kind musste von der Feuerwehr ans Ufer geholfen werden. Auch ein Polizeihubschrauber sei im Einsatz gewesen. Die drei Kinder seien unverletzt und zu ihren Eltern gebracht worden.