Im Landkreis Neunkirchen gerät ein Doppelhaus in Brand. Der Schaden ist hoch - aber für ein Bewohner-Duo geht die Nacht trotzdem gut aus.

Eppelborn (dpa/lrs) – Eine Katze namens Kitty ist bei einem Brand in Eppelborn (Landkreis Neunkirchen) von der Feuerwehr gerettet worden. Das kleine Tier befand sich in einem Doppelhaus, dessen andere Hälfte in der Nacht vollständig in Flammen geraten war, wie ein Feuerwehrsprecher erzählte. Die Einsatzkräfte brachten Kitty demnach unbeschadet wieder zu ihrem Besitzer, der sehr erleichtert gewesen sei, seine Katze wiederzusehen.

An der hauptsächlich betroffenen Gebäudehälfte richtete das Feuer allerdings einen hohen Schaden an: Der Teil des Doppelhauses sei nun nicht mehr bewohnbar, sagte der Sprecher. Laut Polizei griffen die Flammen auch auf den Dachstuhl der Hälfte über, in der Kitty und ihr Besitzer wohnen. Nach aktuellem Stand habe der Brand insgesamt einen sechsstelligen Schaden verursacht.

In der vollständig brennenden Hälfte hatte dem Feuerwehrsprecher zufolge eine Familie gewohnt, die aber vor kurzem ausgezogen war. Was das Feuer ausgelöst habe, sei noch unklar, hieß es von der Polizei. Die Löscharbeiten dauerten am Vormittag noch an.