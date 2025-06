Püttlingen (dpa/lrs) – Bei einem Feuer in einer Seniorenresidenz im saarländischen Püttlingen ist ein Feuerwehrmann bei dem Einsatz leicht verletzt worden und hoher Sachschaden entstanden. Das teilte die Polizeiinspektion Völklingen mit. Demnach war in der Anlage am frühen Samstagabend die Brandmeldeanlage ausgelöst worden. «Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein 80-jähriger Bewohner in seinem Zimmer im ersten Obergeschoss rauchte und dadurch sein Zimmer in Brand geriet», hieß es.

Ein Pfleger habe den Mann und die benachbarten Bewohner aus der Gefahrenzone gebracht. «Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, sodass nur das betroffene Zimmer nicht mehr bewohnbar war.» Die benachbarten Zimmer wurden demnach wieder freigegeben. Die Polizei habe die Ermittlungen wegen der Brandursache aufgenommen.