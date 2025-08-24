Feueralarm in einer Unterkunft für Asylbewerber. Ein Mann wird schwer verletzt. Aber es kommen noch mehr Menschen ins Krankenhaus.

Speyer (dpa/lrs) - Bei einem Zimmerbrand in einem Flüchtlingsheim in Speyer ist der Bewohner des Raumes schwer verletzt worden. Er wurde in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hatten ihn noch vor Ankunft der Feuerwehr aus dem Zimmer gerettet, wie die Stadtverwaltung berichtete.

Sechs Beschäftigte der Sicherheitsfirma kamen leicht verletzt ebenfalls in Krankenhäuser, weil sie Rauch eingeatmet hatten. Weitere Bewohner der Aufnahmeeinrichtung wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr hatte die Flammen rasch unter Kontrolle.

Das betroffene Zimmer war zunächst unbewohnbar. 26 Speyerer Feuerwehrleute waren vor Ort mit sieben Fahrzeugen im Einsatz. Die Ursache des Brandes am Samstagabend war vorerst unbekannt. Die Ermittlungen dauerten an.