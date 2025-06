Feuer in Gartenlaube greift auf Wohnhaus über

Eine Gartenlaube gerät in Brand, die Flammen lodern. Dann fängt auch der Dachstuhl eines angrenzenden Wohnhauses Feuer.

Binningen (dpa/lrs) – Von einer Gartenlaube in Binningen im Landkreis Cochem-Zell aus hat sich ein Feuer auf ein angrenzendes Wohnhaus ausgeweitet. Der Dachstuhl geriet dabei am Freitagabend in Vollbrand, ein Nachbarhaus wurde durch den Brand ebenfalls beschädigt, wie die Polizei mitteilte.

Zwei Menschen wurden demnach durch den Rauch leicht verletzt, das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar. Warum die Gartenlaube in Brand geriet, war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an.