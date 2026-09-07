Mehr als 60 Tonnen Müll brannten auf einer Deponie im Westerwaldkreis. Die Feuerwehr konnte löschen - aber die Ursache für den Brand war noch unklar.

Boden (dpa/lrs) - Das Feuer auf einer Mülldeponie in Boden im Westerwaldkreis ist gelöscht. Laut Polizei hatten dort am Nachmittag 60 bis 70 Tonnen Müll gebrannt. Die Feuerwehr war mit 55 Kräften im Einsatz. Anwohner sollten Türen und Fenster geschlossen halten, hatte es geheißen. Warum der Müll in Brand geriet, war zunächst unklar.

Infolge des Brandes musste nach Angaben der Energieversorgung Mittelrhein AG die Mittelspannungsleitung über dem Betriebsgelände außer Betrieb genommen werden. Von der Störung waren demnach insgesamt 15 Trafostationen betroffen, über die Haushalte in Ettinghausen, Boden und Niederahr versorgt werden. Durch Umschaltungen konnte das Gebiet den Angaben zufolge kurze Zeit später wieder mit Strom versorgt werden. Die Anlage auf dem Betriebsgelände sei weiterhin außer Betrieb, hieß es am frühen Abend.