Mainz (dpa/lrs) – Ein Brand auf dem Gelände eines Müllheizkraftwerks in Mainz hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie es zu dem Feuer kam, war nach Angaben eines Feuerwehrsprechers zunächst unklar. Die erst starke Rauchentwicklung habe bereits wieder abgenommen, eine Gefahr für Anwohner bestehe nicht, hieß es. Die zahlreichen Einsatzkräfte waren damit beschäftigt, den Müll abzulöschen, damit er dann zur Verbrennung in die Anlage transportiert werden könne, wie der Sprecher sagte. Die Feuerwehr sei durch die Brandmeldeanlage des Müllheizkraftwerks auf das Feuer aufmerksam geworden. Ein nennenswerter Sachschaden dürfte nach ersten Erkenntnissen nicht entstanden sein.

