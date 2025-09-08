Ein Mann aus dem Umfeld des Opfers soll für den Tod einer 73-Jährigen verantwortlich sein.

Worms/Mainz (dpa/lrs) – Wegen des Tatvorwurfs des Totschlags und Diebstahls haben Spezialeinsatzkräfte der Polizei Rheinland-Pfalz einen 36 Jahre alten Mann festgenommen. Hintergrund sei das Auffinden einer Leiche in Worms-Weinsheim, teilte das Polizeipräsidium Mainz mit. Eine 73 Jahre alte Frau war am 31. August von einem Angehörigen leblos in ihrem Haus entdeckt worden.

Die Obduktion habe den Verdacht eines Tötungsdelikts erhärtet, hieß es. Ein in Worms lebender Mann sei als Tatverdächtiger ermittelt worden. Der dem Opfer persönlich bekannte 36-Jährige wurde demnach am Sonntag festgenommen. Er habe sich nicht zur Tat eingelassen. Die Ermittlungen laufen.