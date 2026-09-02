Bunte Weinberge, regionale Spezialitäten und traditionelle Feste: Der Herbst bringt zahlreiche Anlässe für einen Ausflug im Bundesland mit sich.

Mainz (dpa/lrs) – Der Sommer geht zu Ende, doch die Festsaison läuft weiter. Im Spätsommer und Herbst locken nicht nur farbenfrohe Landschaften, sondern auch Weinfeste, Märkte und kulinarische Angebote in Rheinland-Pfalz. Eine Auswahl:

Kürbiszeit in der Gartenschau Kaiserslautern

Wer den Herbst von seiner bunten Seite erleben möchte, wird in der Gartenschau Kaiserslautern fündig. Vom 1. September bis zum 31. Oktober steht in dem Freizeitpark alles im Zeichen des Kürbisses. Nach Angaben der Veranstalter werden rund 40.000 Kürbisse zu elf Kunstwerken verarbeitet. Und bei der 18. offenen rheinland-pfälzischen Kürbiswiegemeisterschaft am 20. September können Hobbygärtner und Kürbiszüchter ihre schwersten und schönsten Exemplare präsentieren.

Traditionelle Zwiebelmärkte in Boppard und Bad Breisig

Zwiebeln stehen im September bei zwei Veranstaltungen am Rhein im Mittelpunkt. Den Auftakt macht der Bopparder Zwiebelmarkt am 9. und 10. September. Seine Tradition reicht nach Angaben der Stadt bis ins späte Mittelalter zurück. Besucher finden dort neben Speise- und Blumenzwiebeln auch Lederwaren, Schmuck, Kleidung, Gewürze und Werkzeuge. Hinzu kommen zahlreiche Essensstände und weitere Marktangebote.

Wenige Tage später folgt vom 18. bis 21. September der «Zwibbelsmaat» in Bad Breisig bei Ahrweiler. Das Fest blickt laut der Stadt Bad Breisig und der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH auf eine jahrhundertealte Geschichte zurück. Besucher erwartet ein viertägiges Programm mit Marktständen, Musik, kulinarischen Angeboten und Unterhaltung für die ganze Familie.

Wurstmarkt in Bad Dürkheim

Obwohl der Name es nicht vermuten lässt, geht es beim Bad Dürkheimer Wurstmarkt nicht primär um Wurst, sondern um Wein. Das Volksfest gilt als größtes Weinfest der Welt und findet vom 11. bis 15. September sowie vom 18. bis 21. September statt. Jahr für Jahr zieht das Fest mehr als 600.000 Besucher an. Seinen Ursprung hat die Feier im 12. Jahrhundert, als Winzer und Bauern ihre Produkte Pilgern anboten. Diese reisten alljährlich im September zur Wallfahrt an.

Bauernmarkt in Speyer

Regionale Erzeugnisse von Produzenten aus der Pfalz stehen beim Bauernmarkt in Speyer im Mittelpunkt. Nach Angaben der Stadt präsentieren mehr als 70 Anbieter am 19. und 20. September unter anderem Obst, Gemüse, Käse, Wurst, Honig und Wein.

Deutsches Weinlesefest in Neustadt an der Weinstraße

Wenn die Deutsche Weinmajestät gekrönt wird und der größte Winzerfestumzug Deutschlands durch die Straßen zieht, ist Weinlesefest in Neustadt an der Weinstraße. Die Veranstaltung findet vom 25. September bis 12. Oktober statt und gilt laut Stadt als Höhepunkt der Pfälzer Weinfestsaison.

Rotweinfest in Ingelheim

Rheinhessische Weinkultur steht beim Ingelheimer Rotweinfest im Fokus, das der Rheinhessen-Touristik GmbH zufolge als größtes Weinfest Rheinhessens gilt. Auf dem historischen Burgkirchengelände wird vom 26. September bis 4. Oktober gefeiert – bereits zum 80. Mal.

Pfälzer Kastanientage

Im Herbst hat auch die Esskastanie wieder ihren großen Auftritt, die in der Pfalz nur «Keschde» genannt wird. Die Pfälzer Kastanientage vom 1. Oktober bis 15. November bieten laut dem Pfalz Touristik-Verband zahlreiche Veranstaltungen rund um die kleine Spezialität. Höhepunkte sind das Keschdefest in Annweiler am Trifels vom 3. bis 4. Oktober und der Keschdemarkt in Hauenstein am 18. Oktober.

Oktobermarkt in Kirchheimbolanden

Suppen in allen Variationen stehen beim Oktobermarkt in Kirchheimbolanden im Mittelpunkt. Am 11. Oktober werden bei der sogenannten «Suppenlative» nach Angaben des Pfalz Touristik-Vereins rund 600 Liter verschiedener Suppen angeboten. Dazu gibt es Dampfnudeln, die traditionell nicht fehlen dürfen. In der Altstadt präsentieren zudem Selbstvermarkter, Bauern, Kunsthandwerker und Vereine ihre Angebote. Im Fokus stehen Regionalität und Nachhaltigkeit.

Genussmarkt «Bleu-Blanc-Rouge» in Alzey

Ein Hauch Frankreich zieht vom 16. bis 18. Oktober in die Alzeyer Innenstadt ein. Beim Genussmarkt «Bleu-Blanc-Rouge» werden nach Angaben der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH Spezialitäten aus verschiedenen Regionen Frankreichs angeboten. Begleitet wird die Veranstaltung von Musik sowie dem verkaufsoffenen Sonntag im Rahmen des Martinimarkts.

«wine2gether» in Mainz

Am 23. und 24. Oktober feiert «wine2gether» in Mainz Premiere. Rund 70 rheinhessische Weingüter präsentieren ihre Weine an drei Veranstaltungsorten in der Landeshauptstadt. Neben Verkostungen sind auch Gesprächsrunden, Mitmachangebote, Musik und Kultur geplant, wie die Rheinhessen-Touristik-Gesellschaft mitteilt.