Die Sommerferien sind vorbei. Was gibt es Neues im Unterricht und in den Schulen?

Mainz (dpa/lrs) – Zum Start in das neue Schuljahr wird Bildungsminister Sven Teuber am Montag (9.30 Uhr) die anstehenden Veränderungen für die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte präsentieren. Der SPD-Politiker wird bei dem Treffen in einer Mainzer Grundschule auch darüber berichten, wie viele Lehrerinnen und Lehrer künftig an den Schulen in Rheinland-Pfalz im Einsatz sind.

Im Schuljahr 2025/26 steigt die Zahl der Kinder und Jugendlichen auf rund 550.400. Das sind knapp 5.000 Schülerinnen und Schüler mehr im Unterricht als im Jahr zuvor. In Rheinland-Pfalz gibt es mehr als 1.600 Schulen. Zuletzt waren rund 44.000 Lehrkräfte in den Klassen.