Nach warmen Tagen bringen die kommenden Nächte in Rheinland-Pfalz und dem Saarland spürbare Abkühlung. Nach Unwettern sieht es erst mal nicht aus.

Mainz/Offenbach (dpa/lrs) – Endlich Zeit zum Durchlüften: Trotz Temperaturen an die 30 Grad tagsüber, kühlen die kommenden Nächte in Rheinland-Pfalz und dem Saarland ordentlich ab. So werden es nach 24 bis 28 Grad am Mittwoch 15 bis 12 Grad in der Nacht zu Donnerstag, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Es bleibe meist trocken.

Auch der Donnerstag startet laut Vorhersage trocken und heiter. Im Laufe des Tages kann von Nordwesten aber zeitweise Regen kommen, teilte der Wetterdienst mit. Die Temperaturen liegen zwischen 25 und 30 Grad, nachts kühlt es ab auf 14 bis 9 Grad.

Richtung Wochenende zeigt sich etwas mehr Sonne: Am Freitag werde es heiter bis sonnig bei Höchstwerten zwischen 23 und 28 Grad, schrieb der Deutsche Wetterdienst.