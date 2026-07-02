Die Hochstraße Süd hat große Bedeutung auch für Pendler und Unternehmer in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Mit einer Eröffnungsfeier (12.00 Uhr) wird die Hochstraße Süd in Ludwigshafen am Freitag als logistisch wichtige Verbindung für die Rhein-Neckar-Region für den Verkehr freigegeben. Erwartet werden unter anderem Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder und sein Bruder, der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder (beide CDU).

Bürgerfest nach Festakt

Die Hochstraße Süd war in den vergangenen Jahren teilweise komplett erneuert und umfassend modernisiert worden. Knapp 150 Millionen Euro flossen in den Bau in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz. Dem offiziellen Festakt schließt sich eine Feier für Bürgerinnen und Bürger an (16.00 Uhr).

Bei turnusmäßigen Überprüfungen war bei einem Teilabschnitt der Hochstraße Süd seinerzeit eine Vergrößerung von Rissen festgestellt worden. Am 22. August 2019 wurde die Brücke daher aus Sicherheitsgründen komplett gesperrt. Im Januar 2020 begann der spektakuläre Rückbau.