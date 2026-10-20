Vor dem Mainzer Hauptbahnhof stehen am Nachmittag auf einmal mehrere Feuerwehrautos. Schuld war wohl ein falscher Alarm bei einer automatischen Anlage.

Mainz (dpa/lrs) – Ein Fehlalarm bei einer automatischen Brandmeldeanlage hat für einen größeren Feuerwehreinsatz am Mainzer Hauptbahnhof gesorgt. Der Melder hatte am Nachmittag in Büro- oder Geschäftsräumen in der Nähe des Bahnhofs ausgelöst, wie ein Feuerwehrsprecher bestätigte. Daraufhin rückten die Einsatzkräfte mit mehreren Fahrzeugen aus. Die genaue Ursache für den Fehlalarm sei unklar. Durch die Einsatzfahrzeuge war der Verkehr vor dem Bahnhof vorübergehend beeinträchtigt.