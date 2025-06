Eine Amokmeldeanlage löst an einer Schule in Ingelheim aus, das weitläufige Gelände samt einer benachbarten Schule wird abgesucht. Am Ende wird Entwarnung gegeben.

Ingelheim (dpa/lrs) - Ein Amokalarm an einer Schule im rheinhessischen Ingelheim bei Mainz hat einen Großeinsatz ausgelöst. Die Polizei rückte mit zahlreichen Kräften an dem Schulkomplex an, zu dem eine Berufsbildende Schule sowie eine Realschule plus gehören, an. Nachdem die Gebäude und das Areal drumherum durchsucht waren, wurde schließlich Entwarnung gegeben.

Der Alarm sei aufgrund eines technischen Defekts ausgelöst worden, teilte die Polizei in Mainz mit. Alle Schülerinnen und Schüler seien unverletzt und hätten sich zu keinem Zeitpunkt in Gefahr befunden. Schüler und Lehrer hätten sich vorbildlich verhalten und in ihren Klassenzimmern eingeschlossen, sagte ein Polizeisprecher. Alles sei ruhig abgelaufen.

Alarm am Mittag

Ausgelöst hatte gegen 12.00 Uhr eine Amokmeldeanlage in der Berufsbildenden Schule. In einer ersten Mitteilung der Polizei auf WhatsApp hieß es, es gebe keine Hinweise auf eine Echtheit des Alarms oder auf verletzte Personen. Es habe bereits zwei Wochen zuvor einen Alarm im Rahmen von Bauarbeiten gegeben.

Trotzdem blieben die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrer zunächst in den Klassenräumen, während Polizeikräfte die Gebäude und das weitläufige Gelände unter die Lupe nahmen. Auf WhatsApp baten sie Eltern, nicht anzufahren, um Kinder abzuholen. Später hieß es dann, dass Eltern an einer Sammelstelle an einem Parkplatz auf ihren Nachwuchs warten sollten.

Einsatz zieht sich über etwa zwei Stunden

Nach dem Einsatz kamen Einsatzkräfte mit Warnwesten und teils auch Gewehren aus den Gebäuden. Am Ende dauerte der Einsatz etwa zwei Stunden, es waren Polizisten in oberer zweistelliger Zahl vor Ort.

Die Berufsbildende Schule Ingelheim (BBS) war nach eigenen Angaben erst im Frühjahr an einen neuen Standort gezogen. Dort gibt es seitdem ein gemeinsames Schulzentrum mit der Realschule plus. Rund 1400 Schülerinnen und Schüler besuchen die BBS, die sich auf die berufliche Aus- und Weiterbildung konzentriert und verschiedene Abschlüsse anbietet. An der Realschule sind rund 400 Schülerinnen und Schüler.

In den vergangenen Wochen hatte es eine ganze Reihe anders gearteter Drohungen an Schulen gegeben, auch in Rheinland-Pfalz. Konkret war dabei in Mails mit Bomben gedroht worden. Geballt trat das am 26. Mai auf, als mehr als 50 Schulen im Land eine solche Drohung erhalten hatten. Auch dort stellte es sich in allen Fällen als Fehlalarm heraus.