Aufregung am Badesee: Als eine junge Frau schwimmen geht und ihre Angehörigen sie aus den Augen verlieren, läuft ein größerer Rettungseinsatz an - zum Glück mit gutem Ausgang.

Neuhofen (dpa/lrs) – Ein Schwimmausflug einer jungen Frau an einem Badesee in Neuhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) hat einen größeren Rettungseinsatz ausgelöst. Glücklicherweise handelte es sich um einen «Fehlalarm», wie die Polizei mitteilte. Die junge Frau sei am Vormittag an dem See zum Schwimmen gegangen. Als Angehörige sie irgendwann aus den Augen verloren, hätten sie eine Notlage oder einen Unglücksfall befürchtet und seien davon ausgegangen, dass die Frau ertrunken sein könnte.

Neben einem Rettungshubschrauber seien auch zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sowie zwei Rettungswagen samt Notarzt zu dem Einsatzort geeilt. Hinzu kamen etliche Einsatzkräfte der DLRG, darunter Taucher und Bootsführer, die auf und unter dem Wasser nach der Frau suchen wollten. Die übrigen Badegäste sollten das Wasser verlassen, um die intensive Suche beginnen zu können.

Zwischenzeitlich sei die junge Frau jedoch zu ihren Angehörigen zurückgekehrt. Den Angaben zufolge hatte sie den See durchschwommen und war zu Fuß zurück um den See gegangen. «Sie war bei bester Gesundheit», berichtete die Polizei.