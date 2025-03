Der FDP-Landtagsfraktionsvorsitzende Philipp Fernis (42) hat am Montagmittag bei einer Pressekonferenz angekündigt, beim FDP-Parteitag am Samstag, 5. April, nicht gegen Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) anzutreten. Fernis sagte: „Ich habe nicht vor, am Samstag gegen Frau Schmitt zu kandidieren.“ Wobei der Bad Kreuznacher eine Bewerbung für einen Vorstandsposten in einer anderen Konstellation – etwa mit Wirtschaftsstaatssekretär Andy Becht (50) – offenließ. Wenn sich die Sachlage grundlegend ändere, „muss man darüber sprechen“, so Fernis.

Bislang hat sich einzig Vize-Landeschefin Daniela Schmitt für den Landesvorsitz und somit die Nachfolge des aus der Partei ausgetretenen Volker Wissing beworben. In welchem Team, also mit welchen stellvertretenden Parteichefs Schmitt antritt, hat die 52-Jährige bisher nicht erklärt. Am 5. April kommt die zuletzt von inneren Zerwürfnissen durchgeschüttelte Partei zu einem Parteitag in Mainz zusammen, bei dem der gesamte Landesvorstand neu gewählt wird.

In der rheinland-pfälzischen FDP tobt seit Monaten ein Machtkampf. Er war in der vorvergangenen Woche publik geworden. Die Hauptkontrahenten: Ministerin Schmitt und Landtagsfraktionschef Fernis. Fernis wird von Staatssekretär Becht und der zweiten Vize-Landeschefin Carina Konrad unterstützt.

In Teilen der FDP gibt es Kritik an Schmitt. Ihr wird etwa vorgeworfen, nicht teamfähig zu sein, Absprachen nicht eingehalten zu haben und politisch zu blass zu sein. Fernis hatte zuletzt mitgeteilt, nicht für das „Team Schmitt“ zur Verfügung zu stehen. Als möglicher weiterer Anwärter für den Parteivorsitz ist Becht im Gespräch. Er hatte gesagt, dass er eine Kampfkandidatur nicht ausschließe.

Am Abend treffen sich die Liberalen in Mainz zu Gremiensitzungen, ab 19 Uhr kommt der Landeshauptausschuss zusammen. Dort soll über die Nachfolge des überraschend verstorbenen Justizministers Herbert Mertin abgestimmt werden. Als Favorit gilt Justizstaatssekretär Matthias Frey (60).