Kaiserslautern/Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) – Der 1. FC Kaiserslautern bestreitet sein erstes Heimspiel in der neuen Zweitligasaison unter Flutlicht. Die Partie am 2. Spieltag gegen den 1. FC Nürnberg wird am Samstag, 9. August um 20.30 Uhr angepfiffen. Zum Saisonauftakt gastieren die Roten Teufel am Sonntag, 3. August (13.30 Uhr) bei Hannover 96. Das geht aus den genauen Spielansetzungen der Deutschen Fußball-Liga (DFL) für die erste beiden Spieltage hervor.

Liga-Konkurrent und Fast-Aufsteiger SV Elversberg präsentiert sich seinen Fans erstmals wieder in einem Punktspiel am Samstag, 2. August. Die Partie gegen Nürnberg wird um 13.00 Uhr angestoßen. Das zweite Saisonspiel bestreitet die SVE am 10. August (13.30 Uhr) bei Bundesliga-Absteiger VfL Bochum.